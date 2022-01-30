٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١:٢٦ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84631720
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مسؤول روسي: إيران تمثل شريكا تجاريا موثوقا لموسكو

مسؤول روسي: إيران تمثل شريكا تجاريا موثوقا لموسكو

موسكو/ 30 كانون الثاني/يناير/ارنا- قال رئيس المجلس التجاري الروسي الإيراني في غرفة التجارة والصناعات الروسية، ان طهران تمثل شريكا تجاريا موثوقا لروسيا، مؤكدا على توفر جميع الشروط اللازمة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقال فلاديمير أوبيدينوف لمراسل ارنا اليوم الأحد ، إن حجم التجارة بين إيران وروسيا بلغ نحو 4 مليارات دولار في عام 2021، معربا عن امله بان يرتفع مستوى التعاون التجاري بين البلدين نظرًا لقدراتهما وقدراتهما الإنتاجية والصناعية.

تابع: التخطيط الجيد من قبل مسؤولي البلدين ومشاركة القطاعات التجارية الخاصة والمستثمرين من الجانبين، من شأنها أن يزيد حجم التجارة بين ايران وروسيا الى أكثر من 10 مليارات دولار على المدى المتوسط.

وقال المسؤول الروسي ان زيادة الواردات الروسية بنسبة 22 بالمائة من إيران في2021 تعكس حقيقة أن إيران وروسيا يمكنهما توسيع هيكل تعاونهما الاقتصادي.

وأشار إلى نظام المدفوعات غير المباشرة بين إيران وروسيا وقال: وفق هذا النظام يمكن تحويل المبالغ إلى العملات الوطنية للبلدين (روبل وتومان) الذي يساعد في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية في ظروف الحظر الذي يعاني منه البلدين.

انتهى** 1453

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