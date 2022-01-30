رئيس الجمهورية يوجه نائبه الاول بإعداد خطة الستراتيجية الصناعية للبلاد

واكد رئيس الجمهورية عبر مرسومه الى "مخبر"، بان يضم فريق العمل المعني باعداد الخطة الصناعية، جمعا من الخبراء واصحاب الراي والجهات المعنية في مجالات الانتاج والصناعة من مختلف القطاعات الحكومية والمحافل العملية والجامعية والشركات المعرفية داخل البلاد.

وطالب "اية الله رئيسي"، في هذا السياق، بتحديد الاليات والسبل وجدولة المهام الموكلة الى كافة الجهات المعنية والمؤسسات التي ستشارك في اعداد الخطة، واحاطة الجميع بالمهام والمسؤوليات المحددة لهم.

كما اوعز رئيس الجمهورية الى نائبه الاول، باعداد تقارير شهرية حول اخر الاجراءات والمنجزات المحققة في هذا الخصوص، لكي ترفع الى سماحة قائد الثورة الاسلامية.

انتهى ** ح ع