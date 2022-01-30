ايران تطالب الامم المتحدة باتخاذ اجراءات عاجلة لوقف المجازر في اليمن

جاء ذلك خلال المباحثات المرئية، اليوم الاحد، بين كبير مساعدي الخارجية الايرانية مع مبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص بالشان اليمني "هانس غراندبيرغ".

واعرب "خاجي" عن قلقه من التصعيد وتشديد الغارات الجوية التي نفذها التحالف السعودي مؤخرا داخل المناطق الماهولة بالمدنيين في اليمن؛ مطالبا باتخاذ مزيد من الاجراءات من جانب المنظمة الاممية والمجتمع الدولي لوقف الحرب ورفع الحصار غير الانساني عن هذا البلد.

واكد كبير مساعدي وزير الخارجية، على استمرار الجهود من جانب الجمهورية الاسلامية، لدعم المساعي الهادفة الى احلال السلام العادل في اليمن.

من جانبه، اشاد المبعوث الاممي الى اليمن، بدور ايران البارز في حماية السلام وجهود الامم المتحدة بهدف رفع الحصار و وقف اطلاق النار واستئناف المباحثات السياسية داخل اليمن.

انتهى ** ح ع

