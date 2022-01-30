٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٠:١١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84632424
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غريب آبادي يرد على تصريحات مسؤولين لحقوق الانسان في المانيا وفرنسا

غريب آبادي يرد على تصريحات مسؤولين لحقوق الانسان في المانيا وفرنسا

طهران / 30 كانون الثاني / يناير/ارنا- رد مساعد رئيس السلطة القضائية وامين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية كاظم غريب آبادي على تصريحات مسؤولين اثنين في مجال حقوق الانسان بالمانيا وفرنسا.

وكتب غريب آبادي غي تغريدة له على تويتر اليوم الاحد ردا على دفاع سفير حقوق الانسان في فرنسا ومفوض حقوق الانسان في المانيا عن مدانة في ايران: انه على هذين المسؤولين الفرنسي والالماني، ان كانا يشعران بهاجس حقوق الانسان، اتخاذ موقف تجاه ضحايا الاعمال الاجرامية للمنافقين (زمرة خلق الارهابية) في ايران، الذين ينشطون بحرية في هاتين الدولتين، بدلا عن الدفاع عن مدانة.  

واضاف: في الواقع، ما هو موقف المفوض الالماني حول حرمان كاظم دارابي فترة 15 عاما من لقاء ابنته الصغيرة الموجودة في المانيا؟.

يذكر ان سفير حقوق الانسان الفرنسي ومفوض حقوق الانسان الالماني دعيا اخيرا الى الافراج الفوري عن نرغس محمدي المدانة من قبل محكمة الثورة بالعمل ضد الامن القومي الايراني تحت غطاء الانشطة المدنية.

جدير بالاشارة ايضا ان كاظم دارابي اتهم زورا بالضلوع في قضية ميكونوس المتعلقة بمقتل 3 من المعارضين الاكراد الايرانيين، ومن دون ثبوت التهمة ضده حكم عليه بالمؤبد ومن ثم تم الافراج عنه بعد 15 عاما من السجن في المانيا.

انتهى ** 2342

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