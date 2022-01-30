السفير البرازيلي في طهران : ايران شريك تجاري مهم بالنسبة للبرازيل

ولفت "داغيارنتو" خلال زيارته لمدينة اراك (وسط المحافظة المركزية) اليوم الاحد، ان البرازيل حافظت على مستوى التعاون التجاري مع ايران برغم الحظر المفروض عليها.

كما نوّه بوجود افاق واعدة للتعاون في مجال الاستيراد وتطوير اقتصاد الصادرات بين طهران وبرازيليا.

واكد السفير البرازيلي، ان جمهورية ايران الاسلامية وبرغم الحظر الذي ازداد شدة عليها خلال السنوات الاخيرة، لكنها استطاعت ان تصبح واحدة من الدول القوية على صعيد المنطقة.

وذكر داغيارنتو بأن التعاون التجاري بين ايران والبرازيل، يرتكز في الوقت الحاضر على القطاع الزراعي؛ مصرحا ان برازيليا ترغب في توسيع نطاق التعاون ليشمل العديد من المجالات بما في ذلك الصناعات البتروكيمياوية مع طهران.

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