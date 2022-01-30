مسؤول: الحكومة تعارض اي زيادة في الاسعار تؤدي الى ضغوط اقتصادية على المواطنين

وقال بهادري جهرمي في تصريحه اليوم الاحد حول اجتماع الحكومة: انه تم طرح بعض القضايا خلال اجتماع الحكومة اثر توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية حيث اوعز رئيس الجمهورية للوزراء والمسؤولين المعنيين باعداد تقارير حول الاوضاع الراهنة وتقديمها للحكومة.

واضاف: انه في هذا السياق تم تكليف النائب الاول لرئيس الجمهورية لتشكيل فريق عمل من الوزراء ومسؤولي الاجهزة التنفيذية والخبراء الجامعيين وكذلك الناشطين في مجال الصناعة والزراعة بالقطاع الخاص.

واوضح بانه تقرر التخطيط لتقديم الدعم العملي للانتاج والمنتجين واضاف: في مجال الجمارك الذي اشار اليه قائد الثورة الاسلامية كمثال تم اصدار التعليمات اللازمة لوزير الاقتصاد ومدير عام الجمارك لتحديد التغييرات في القرارات والقيام بتعديلات في النهج السابق.

واعلن المتحدث باسم الحكومة عن رفض اي زيادة في تكاليف البريد ورسوم الفحص الفني للسيارات في اجتماع الحكومة وقال: ان رئيس الجمهورية والنائب الاول لرئيس الجمهورية وجميع اعضاء الحكومة عارضوا اي زيادة من شانها ان تؤدي الى ايجاد ضغوط اقتصادية على المواطنين.

انتهى ** 2342