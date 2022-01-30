٣١‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84632510
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وزير الاقتصاد الايراني يعلن عن تخصیص ميزانية كبيرة لتوفير فرص العمل بالبلاد

وزير الاقتصاد الايراني يعلن عن تخصیص ميزانية كبيرة لتوفير فرص العمل بالبلاد

طهران / 31 كانون الثاني/ يناير/ارنا- أعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني احسان خاندوزي عن تخصيص نحو 150 تريليون ريال من الموازنة العامة كقروض وتسهیلات تمنح للمواطنین لتوفير فرص العمل في البلاد.

وقال خاندوزي، في تصريحه للصحفيين على هامش اجتماع خصص لسبل تنفيذ الملحق 18 من قانون الموازنة العامة للبلاد الاحد: إن هذا المبلغ تم تخصيصه بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية والمسؤولين في المحافظات والشبكة المصرفية في البلاد.

واضاف: إن الاجهزة التنفيذية المعنية حددت مشاريعها الخاصة بتوفير فرص العمل في البلاد.

وتابع وزير الاقتصاد والمالية: إن المصارف هي التي ستنفذ هذا المشروع كما انها ستضيف مبالغ مضاعفة مقارنة بالميزانية التي خصصتها الحكومة في هذا المجال وبالتالي فان مبالغ أكبر بكثير سيتم تخصيصها لخلق فرص العمل في البلاد.

ولفت الى ان هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون الايام المقبلة.

انتهى ** 2342

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