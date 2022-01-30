وزير الاقتصاد الايراني يعلن عن تخصیص ميزانية كبيرة لتوفير فرص العمل بالبلاد

وقال خاندوزي، في تصريحه للصحفيين على هامش اجتماع خصص لسبل تنفيذ الملحق 18 من قانون الموازنة العامة للبلاد الاحد: إن هذا المبلغ تم تخصيصه بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية والمسؤولين في المحافظات والشبكة المصرفية في البلاد.

واضاف: إن الاجهزة التنفيذية المعنية حددت مشاريعها الخاصة بتوفير فرص العمل في البلاد.

وتابع وزير الاقتصاد والمالية: إن المصارف هي التي ستنفذ هذا المشروع كما انها ستضيف مبالغ مضاعفة مقارنة بالميزانية التي خصصتها الحكومة في هذا المجال وبالتالي فان مبالغ أكبر بكثير سيتم تخصيصها لخلق فرص العمل في البلاد.

ولفت الى ان هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون الايام المقبلة.

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