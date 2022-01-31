رئيس غرفة التجارة الايرانية: سوق جيدة متوفرة للبلاد في اميركا الجنوبية

وقال شافعي في تصريح له الاحد في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران: ان سوقا جيدة متوفرة للبلاد في اميركا الجنوبية وبطبيعة الحال فان الدخول اليها بحاجة الى تمهيدات مهمة مثل حل مسالة الكلفة الباهظة للنقل وايجاد التوازن عن طريق الوصول الى توافقات تجارية.

واعتبر الفرص التجارية لايران في البرازيل بانها من الطاقات التي تمت دراستها اخيرا واضاف: ان البرازيل تعد من الدول التي لم ينخفض معها التبادل التجاري بسبب تفشي مرض كورونا وحتى ان احصائيات التبادل معها بلغت الضعف.

واشار الى ان واردات ايران من البرازيل بلغت في العام الماضي اكثر من مليار دولار وصادراتها اليها 116 مليون دولار، مؤكدا ضرورة ايجاد توازن في التبادل التجاري بين البلدين.

واعتبر الكلفة الباهظة للنقل بانها احدى العقبات الاساسية امام تنمية علاقات ايران الاقتصادية مع دول مثل البرازيل في اميركا الجنوبية نظرا لعدم وجود خطوط ملاحة بحرية مباشرة من ايران الى هذه المنطقة من العالم واضاف: ان تدشين خطوط ملاحة بحرية وجوية مباشرة بين ايران والبرازيل يمكنه معالجة هذه المشكلة الى حد كبير.

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