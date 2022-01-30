تقديم موعد صفقة انتقال سردار آزمون من زينيت الى ليفركوزن

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي ليفركوزن: "نحن سعداء بشأن الاتفاق البناء مع زينيت، ويمكننا الآن الاعتماد على سردار في وقت مبكر".

وكان ليفركوزن قد أعلن قبل أسبوع أن آزمون سينضم للفريق في الصيف في صفقة انتقال حر عندما ينتهي تعاقده مع زينيت.

سجل آزمون 40 هدفا في 60 مباراة مع المنتخب الوطني الايراني، وفاز بثلاثة ألقاب للدوري الروسي مع زينيت ويعد من ابرز هدافيه.

وكان آزمون قد بدأ مشواره مع سباهان اصفهان (2011-2012) ومن ثم انتقل للعب في الدوري الروسي مع روبين كازان (2012-2015) ومنه الى روستوف (2015-2017) وعاد الى روبين كازان (2017-2018) لينتقل الى زينيت (2018-2022).

ووقع آزمون عقدا حتى 2027 مع ليفركوزن.

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