٣١‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٣:١٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84632520
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تقديم موعد صفقة انتقال سردار آزمون من زينيت الى ليفركوزن

تقديم موعد صفقة انتقال سردار آزمون من زينيت الى ليفركوزن

طهران / 31 كانون الثاني/ يناير/ارنا- أعلن ناديا باير ليفركوزن الألماني وزينيت سان بطرسبرغ الروسي، تقديم موعد صفقة انتقال المهاجم الإيراني سردار آزمون من الفريق الروسي ليتم تنفيذها في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي ليفركوزن: "نحن سعداء بشأن الاتفاق البناء مع زينيت، ويمكننا الآن الاعتماد على سردار في وقت مبكر".

وكان ليفركوزن قد أعلن قبل أسبوع أن آزمون سينضم للفريق في الصيف في صفقة انتقال حر عندما ينتهي تعاقده مع زينيت.

سجل آزمون 40 هدفا في 60 مباراة مع المنتخب الوطني الايراني، وفاز بثلاثة ألقاب للدوري الروسي مع زينيت ويعد من ابرز هدافيه.

وكان آزمون قد بدأ مشواره مع سباهان اصفهان (2011-2012) ومن ثم انتقل للعب في الدوري الروسي مع روبين كازان (2012-2015) ومنه الى روستوف (2015-2017) وعاد الى روبين كازان (2017-2018) لينتقل الى زينيت (2018-2022).

ووقع آزمون عقدا حتى 2027 مع ليفركوزن.

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