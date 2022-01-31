٣١‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٩:١٢ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84632619
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بمناسبة عشرة الفجر؛

قائد الثورة الاسلامیة یزور مرقد الامام الخمینی (رض) وقبور الشهداء

قائد الثورة الاسلامیة یزور مرقد الامام الخمینی (رض) وقبور الشهداء

طهران / 31 كانون الثاني / يناير/ارنا- - زار قائد الثورة الاسلامیة آیة الله العظمى السید علی الخامنئی في الصباح الباكر الیوم الاثنین مرقد الامام الخمینی (رض) مفجر الثورة الاسلامیة وقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة وذلك على أعتاب الذكرى السنوية الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الإسلامية وعودة الإمام الخميني الراحل إلى الوطن.

وزار قائد الثورة الإسلامية في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين أضرحة شهداء السابع من تير (28 حزيران /يونيو 1981) وباقي الشهداء في مقبرة «جنة الزهراء» و أهدى لأرواحهم الطيبة ثواب سورة الفاتحة سائلاً لهم من المولى القدير علوّ الدرجات.

وتأتی هذه الزیارة  بمناسبة بدء احتفالات الذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامیة فی ایران (عشرة الفجر) وذكرى العودة التاریخیة للامام الخمینی (رض) الى ارض البلاد بعد خمسة عشر عاما قضاها فی المنفى ومن ثم سقوط النظام الملكی البائد بعد عشرة ایام على وصول الامام (رض).
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