قائد الثورة الاسلامیة یزور مرقد الامام الخمینی (رض) وقبور الشهداء

وزار قائد الثورة الإسلامية في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين أضرحة شهداء السابع من تير (28 حزيران /يونيو 1981) وباقي الشهداء في مقبرة «جنة الزهراء» و أهدى لأرواحهم الطيبة ثواب سورة الفاتحة سائلاً لهم من المولى القدير علوّ الدرجات.

وتأتی هذه الزیارة بمناسبة بدء احتفالات الذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامیة فی ایران (عشرة الفجر) وذكرى العودة التاریخیة للامام الخمینی (رض) الى ارض البلاد بعد خمسة عشر عاما قضاها فی المنفى ومن ثم سقوط النظام الملكی البائد بعد عشرة ایام على وصول الامام (رض).

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