على فرنسا أن تفي بواجبها في مكافحة الإرهاب

واضاف مساعد رئيس السلطة القضائية وامين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية كاظم غريب آبادي اليوم الاثنين ردا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بشأن محكومين اثنين والتهديد بممارسة الضغط على إيران للإفراج عنهما ، اضاف اننا نتعامل مع المجرمين وفق القانون لكن فرنسا تدعم وترحب بالمجرمين والارهابيين وتواجد بعض أعضاء زمرة المنافقين الإرهابية في فرنسا وتحركاتهم الحرة والنشطة على الاراضي الفرنسية تؤكد هذا الموقف الفرنسي.

وتابع ان الدولة التي تستغل مواطنيها للتجسس والأعمال المنافية للأمن القومي لا يحق لها ان تتصرف كأنها على الحق وليست في موقف يسمح لها بتحديد مهام السلطة القضائية في ايران.

يذكر ان سفير حقوق الانسان الفرنسي ومفوض حقوق الانسان الالماني دعيا اخيرا الى الافراج الفوري عن نرجس محمدي المدانة من قبل محكمة الثورة بالعمل ضد الامن القومي الايراني.

جدير بالاشارة ايضا ان كاظم دارابي اتهم بالضلوع في قضية ميكونوس المتعلقة بمقتل 3 من المعارضين الاكراد الايرانيين، ومن دون ثبوت التهمة ضده حكم عليه بالمؤبد ومن ثم تم الافراج عنه بعد 15 عاما من السجن في المانيا.

انتهى** 1453