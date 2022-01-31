المهرجان الدولي للأفلام الرياضية في ايران يدعو للمشاركة في دورته الـ 13

ويعد هذا المهرجان الممثل الحصري للاتحاد العالمي للأفلام الرياضية (FICTS) الذي يقيم بهدف التنافس بين صانعي الأفلام الرياضية واكتشاف المواهب الشابة وتقديم وجوه إبداعية، ودعم إنتاج وعرض الأفلام الرياضية.

والاعمال المشاركة تتضمن الأفلام السينمائية، والوثائقية (القصيرة والروائية) ، والسيناريوهات ، والرسوم المتحركة ، والإعلانات، والفيديو کلیبات التي تم إنتاجها بين عامي 2020 و 2022 ، في مواضيع منها الألعاب الاولمبية والبارالمبية، والسلام والصداقة والرياضة العامة والصحة العامة ومكافحة الإدمان والألعاب المحلية.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في المهرجان إرسال اعمالهم من تاريخ 20 فبراير/ شباط حتى 22 مايو / ايار 2022 الى موقع : http://www.sportfilmfest.ir

وسيقيم المهرجان الدولي الثالث عشر للسينما الرياضية في شهر يوليو2022.

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