٣١‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٢:٢٢ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84632868
٠ Persons

سمات

المهرجان الدولي للأفلام الرياضية في ايران يدعو للمشاركة في دورته الـ 13

المهرجان الدولي للأفلام الرياضية في ايران يدعو للمشاركة في دورته الـ 13

طهران / 31 كانون الثاني/ يناير/ارنا- دعا المهرجان الدولي الثالث عشر للسينما الرياضية في ايران، جميع صانعي الأفلام المبدعين في جميع أنحاء العالم للمشاركة بأفلامهم والمنافسة بالمهرجان اعتبارا من 20 فبراير/ شباط.

ويعد هذا المهرجان الممثل الحصري للاتحاد العالمي للأفلام الرياضية (FICTS) الذي يقيم بهدف التنافس بين صانعي الأفلام الرياضية واكتشاف المواهب الشابة وتقديم وجوه إبداعية، ودعم إنتاج وعرض الأفلام الرياضية.

والاعمال المشاركة تتضمن الأفلام السينمائية، والوثائقية (القصيرة والروائية) ، والسيناريوهات ، والرسوم المتحركة ، والإعلانات، والفيديو کلیبات التي تم إنتاجها بين عامي 2020 و 2022 ، في مواضيع منها الألعاب الاولمبية والبارالمبية، والسلام والصداقة والرياضة العامة والصحة العامة ومكافحة الإدمان والألعاب المحلية.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في المهرجان إرسال اعمالهم من تاريخ  20 فبراير/ شباط حتى 22 مايو / ايار 2022 الى موقع :  http://www.sportfilmfest.ir

وسيقيم المهرجان الدولي الثالث عشر للسينما الرياضية في شهر يوليو2022.

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha