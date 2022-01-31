٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84633862
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مستشار رئيس الجمهورية: لا مكانة لمثيري الخلافات في ايران الاسلامية

مستشار رئيس الجمهورية: لا مكانة لمثيري الخلافات في ايران الاسلامية

جابهار/ 1 شباط/فبراير /ارنا- اكد مستشار رئيس الجمهورية في شؤون القوميات والاديان ماموستا عبدالسلام كريمي بان لا مكانة لمثيري الخلافات في ايران الاسلامية.

وقال كريمي في تصريحه الاثنين خلال اجتماع جرى بحضور الوجهاء وعلماء الدين والمسؤولين في مدن كنارك وزرآباد ودشتياري وجابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران: لا يحق لاحد اهانة وانتهاك حرمة المقدسات لان ديننا وقرآننا ونبينا وقبلتنا جميعا واحدة وان جذورنا كامنة في الوحدة.  

واضاف: ان رئيس الجمهورية يؤكد شخصيا بصورة خاصة على الاستفادة من طاقات اهل السنة وهو امر اوعز لي به لاذكّر محافظ سيستان وبلوجستان.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية: ان جميع القوميات والمذاهب والاديان متساوون في الجمهورية الاسلامية الايرانية ولا توجد لنا خطوط فاصلة لان الجميع يعتبرون ارصدة للبلاد.

واضاف: ان سماحة قائد الثورة الاسلامية يؤكد دوما على الوحدة والتلاحم بين الجميع.

انتهى ** 2342

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