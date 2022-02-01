زيادة حجم التبادل التجاري بين ايران واوروبا

وحسب ارقام مركز الاحصاء الاوروبي الصادرة يوم امس فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين ايران ودول الاتحاد الاوروبي 4 مليارات و 312 مليون يورو خلال الاشهر الـ 11 الاولى من العام 2021 .

ووفق الاحصائيات فقد بلغت قيمة صادرات اوروبا الى ايران خلال الفترة المذكورة 3 مليارات و 481 مليون يورو اي بنسبة نمو 4 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وحسب تقرير صحيفة "دويجة وله" الالمانية فقد بلغت قيمة صادرات ايران الى اوروبا 831 مليون يورو اي بنسبة نمو 26 بالمائة مقارنة من الفترة المماثلة من العام الذي سبقه والذي كان 658 مليون يورو.

وبلغت صادرات اوروبا الى ايران اعلى نسبة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 مقارنة مع بقية الاشهر وكانت نحو 500 مليون يورو اي بزيادة نسبتها 30 بالمائة مقارنة مع الشهر المماثل له من العام السابق له.

وتصدرت المانيا حجم الصادرات الى ايران والتي بلغت مليارا و 313.6 مليون يورو ومن ثم هولندا 402.5 مليون يورو وايطاليا 393.4 مليون يورو.

كما كانت المانيا المقصد الاول لصادرات ايران للدول الاوروبية اذ بلغت قيمتها 248.8 مليون يورو ومن ثم ايطاليا 163.3 مليون يورو واسبانيا 85 مليون يورو.

وفي تصريح له اعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية السويسرية المشتركة شريف نظام مافي بان سويسرا تعد الان اكبر شريك تجاري اوروبي لايران حيث تقدمت على المانيا وفرنسا وايطاليا وقال: انه وبعد اعادة الحظر على ايران من قبل ادارة ترامب استمرت غالبية الشركات السويسرية في انشطتها في ايران ولم تغادر خلافا لشركات سائر الدول الاوروبية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين ايران وسويسرا خلال العام الماضي مليارا و 104 ملايين دولار حيث شهد نموا بنسبة 100 بالمائة من ضمنه مليارا و 94 مليون دولار صادرات سوريسرا الى ايران و 9 ملايين و 305 آلاف دولار صادرات ايران الى سويسرا.

انتهى ** 2342