أمير عبد اللهيان يهنئ نظيره الصيني عشية رأس السنة الصينية الجديدة

وهنأ وزير الخارجية في تغريدة له نظيره الصيني عشية رأس السنة الصينية الجديدة وأولمبياد بكين الشتوية وكتب: مع مرور خمسين عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين ايران والصين، يشهد برنامج التعاون الشامل المشترك بين البلدين تطورا ملحوظا.
وجاء في تغريدة حسين أمير عبد اللهيان صباح اليوم الثلاثاء : "عشية رأس السنة الصينية الجديدة وأولمبياد بكين الشتوية ، اقدم أطيب التمنيات للصين حكومة وشعبا.
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طهران / 1شباط / فبراير/ارنا- هنأ وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان نظيره الصيني بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة وكذلك أولمبياد بكين الشتوية.
وهنأ وزير الخارجية في تغريدة له نظيره الصيني عشية رأس السنة الصينية الجديدة وأولمبياد بكين الشتوية وكتب: مع مرور خمسين عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين ايران والصين، يشهد برنامج التعاون الشامل المشترك بين البلدين تطورا ملحوظا.
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