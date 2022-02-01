أمير عبد اللهيان يهنئ نظيره الصيني عشية رأس السنة الصينية الجديدة

وهنأ وزير الخارجية في تغريدة له نظيره الصيني عشية رأس السنة الصينية الجديدة وأولمبياد بكين الشتوية وكتب: مع مرور خمسين عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين ايران والصين، يشهد برنامج التعاون الشامل المشترك بين البلدين تطورا ملحوظا.

وجاء في تغريدة حسين أمير عبد اللهيان صباح اليوم الثلاثاء : "عشية رأس السنة الصينية الجديدة وأولمبياد بكين الشتوية ، اقدم أطيب التمنيات للصين حكومة وشعبا.

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