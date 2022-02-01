مفكر باكستاني: الثورة الاسلامية في ايران جسدت القيم الاسلامية

وهنأ "محمد عبد الله غول" في مقابلة خاصة لمراسل إرنا اليوم الثلاثاء حلول الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة للشعب والحكومة إلايرانية وقال ان الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني(رض) لم تكن لشعب ما بل للعالم الإسلامي كله ، واليوم من الضروري معرفة رسالة الثورة الإسلامية بكلماتها الحقيقية وروحها.

وأضاف: "الثورة الاسلامية ماضية في الازدهار رغم مساعي الاعداء لتشويه سمعتها و مخططاتهم في هذا المجال باتت فاشلة."

وقال عبد الله غول نجل الجنرال حميد غول الرئيس السابق لوكالة المخابرات والأمن التابعة للجيش الباكستاني: "إن الثورة الإسلامية عززت أيضًا جبهة المقاومة وصمود الشعب الإيراني امام الغرب حيث نشهد اليوم أن الشعب الايراني لا يخضع لضغوط الغرب.

وأضاف: "إن العقوبات أحادية الجانب فضحت ضعف نظام العدالة في الغرب والذي تم استغلاله لمنع تقدم الدول المستقلة وداعية للحرية.

وقال: إن الدول الغربية تسعى وراء الانقسامات في العالم الإسلامي من خلال خلق اثارة الفوضى وقضايا طائفية بين المسلمين لذلك على العالم الإسلامي وخاصة منظمة التعاون الإسلامي أن تبعث رسالة قوية وموحدة لمواجهة الأعداء بعيدا عن الخلافات.

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