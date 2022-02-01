قائد الثورة الاسلامیة یعزی برحیل المرجع الديني آية الله العظمى صافي كلبایكاني

وجاء في رسالة التعزية التي وجهها سماحة القائد اليوم الثلاثاء: لقد كان الفقيد من اعمدة الحوزة العلمية في قم ومن الشخصيات العلمية البارزة وعالم الدين الكبير. في عهد المرحوم آية الله بروجردي كان ضمن افضل تلامذة هذا الاستاذ الكبير، وفي عهد المرحوم آية الله السيد محمد رضا كلبايكاني كان مواكبا ومستشارا علميا وعمليا له، كما كان امين وموضع ثقة الامام الخميني رحمة الله عليه.

وتابع سماحته: لقد كان الفقيد الركن الاساس بمجلس صيانة الدستور على مدى سنوات طويلة وبعد ذلك كان يخوض على الدوام في قضايا الثورة والبلاد بحرص ومسؤولية واطلعني وافادني مرارا بواجهات نظره ومشاوراته.

واعتبر قريحته الشعرية وذاكرته التاريخية وخوضه في القضايا الاجتماعية بانها كانت من سائر ميزات هذا العالم الجليل مؤكدا ان رحيله يعد مبعث اسف للمجتمع العلمي الديني في البلاد.

وقدّم الإمام الخامنئي التعازي لأسرة الفقيد آية الله صافي كلبايكاني وكبار مراجع الدين والعلماء الاعلام في الحوزة العلمية وكافة مقلديه ومريديه.

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