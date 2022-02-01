ترشيح الايرانية متقيان لاستلام جائزة أفضل رياضية في عام 2021

وأعلنت اللجنة البارالمبية الآسيوية، اليوم الثلاتاء، أسماء المرشحين لاستلام جائزة أفضل رياضية في قارة آسيا في عام 2021. وعن فئة النساء تم ترشيح متقيان لاستلام جائزة افضل رياضية.

وتم أمس ترشيح روح الله رستمي لهذه الجائزة في قسم الرجال.

كما فازت اللاعبة الايرانية متقيان بالميدالية الذهبية في مسابقات رمي السهم بدورة الالعاب البارالمبية 2020 في طوكيو .وتمکنت متقيان من الفوز بالمركز الاول في مادة رمي السهم وتقلدت الذهبیة لمسافة 24.50 متر لتحصل على الميدالية الذهبية السادسة لإيران في دورة الألعاب البارالمبية.

وتتنافس متقيان للحصول على هذه الجائزة مع مرشحات من كوريا الجنوبية واندونيسيا والهند والصين .

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