٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١:٢٥ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84634572
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ترشيح الايرانية متقيان لاستلام جائزة أفضل رياضية في عام 2021

ترشيح الايرانية متقيان لاستلام جائزة أفضل رياضية في عام 2021

طهران / 1شباط / فبراير/ارنا-أعلنت اللجنة البارالمبية الآسيوية اليوم الثلاثاء عن أسماء المرشحات لاستلام جائزة أفضل رياضية في القارة الاسيوية في عام 2021 ومن بين هذه الاسماء الايرانية "هاشمية متقيان" الحاصلة على الميدالية الذهبية في فرع العاب القوى .

وأعلنت اللجنة البارالمبية الآسيوية، اليوم الثلاتاء، أسماء المرشحين لاستلام جائزة أفضل رياضية في قارة آسيا في عام 2021. وعن فئة النساء تم ترشيح متقيان لاستلام جائزة افضل رياضية.
وتم أمس ترشيح روح الله رستمي لهذه الجائزة في قسم الرجال.
كما فازت اللاعبة الايرانية متقيان بالميدالية الذهبية في مسابقات رمي السهم بدورة الالعاب البارالمبية 2020 في طوكيو .وتمکنت متقيان من الفوز بالمركز الاول في مادة رمي السهم وتقلدت الذهبیة لمسافة 24.50 متر لتحصل على الميدالية الذهبية السادسة لإيران في دورة الألعاب البارالمبية. 
وتتنافس متقيان للحصول على هذه الجائزة مع مرشحات من كوريا الجنوبية واندونيسيا والهند والصين .

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