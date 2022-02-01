قم تتشح بالسواد حزناً على وفاة اية الله صافي كلبايكاني

واثر وفاة أية الله العظمى كلبايكاني دعت بلدية مدينة قم لاجتماع عاجل لهيئة الدعاية والإعلان في البلدية من اجل التنظيم والتخطيط اللازم لإرتداء المدينة ثوبها الأسود.

وبما ان رحيل هذا العالم الكبير تزامن مع حلول الذكرى الثالثة والأربعين لإنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، فقد قررت بلدية قم إقامة مراسم لكلا المناسبتين بما فيها رفع الأعلام السوداء بجانب العلم الإيراني ومنع بث الأناشيد الثورية.

وولد الشيخ الجليل آية الله لطف الله صافي كلبايكاني عام 1919م, وكان أحد الطلاب البارزين لآية الله الشيخ العالم بروجردي وعضو من أعضاء مجلس الاستفتاءات لديه.

وكان المرجع الفقيد عضوا في مجلس خبراء القيادة وامینا لمجلس صيانة الدستور بعد انتصار الثورة الاسلامیة.وقد ألّف العديد من الكتب باللغتين الفارسية والعربية حصلت بعضها على جائزة كتاب العام للولاية وكتاب العام للمهدوية، ومن ضمن مؤلفاته "اوقات الصلوات" و"بيان الاصول" و"ثلاث رسائل فقهية".

انتهى** 1453