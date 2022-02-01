السيد عبدالملك الحوثي: الأميركيون والإسرائيليون هم العدو الحقيقي للمسلمين

واورد موقع "المسيرة" انه خلال لقائه الثلاثاء وفدا من قبائل خب والشعف واليتمة ودهم من الجوف ووفدا من العبدية بمأرب، أكد السيد عبدالملك الحوثي على ضرورة الحرص على ترسيخ الأمن والاستقرار وأن يسود التفاهم والإخاء بين أبناء الجوف، داعيا لصلح عام في الجوف وأن يعم الأمن والاستقرار والتعاون بين الجانب الرسمي والوجاهات لحل الإشكالات.

وخاطب الوفد قائلا: "سعداء بكل الزيارات واللقاءات التي ترسخ الأخوة والتعاون بين أبناء شعبنا اليمني" مؤكدا أن الأعداء يبذلون جهودا للتفريق بين أبناء البلد وإثارة الفرقة بينهم تحت عدة عناوين.

وقال: "الأمريكيون والإسرائيليون هم العدو الحقيقي للمسلمين وهم يسعون لاستغلال المشاكل داخل الأمة لخدمة أهدافهم" لافتا إلى أن إسرائيل والموالون لها يعتبرون الشعب اليمني عدوا مشتركا بينهم.

وأضاف أن مواقف الإماراتي والسعودي مع الإسرائيلي ضد شعبنا اليمني معلنة في لقاءاتهم، مبينا أن رئيس كيان العدو زار قبل يومين الإمارات وفتحت له السعودية أجواءها بينما يمنع على شعبنا السفر حتى في أجوائه.

كما بيّن أن العدو ارتكب قبل أيام مجزرة في سجن بصعدة بشكل متعمد رغم معرفة الأمم المتحدة وغيرها بمكان السجن.

وأوضح السيد أن "حصار شعبنا جريمة لأنه سبّب معاناة كبيرة مع أنهم يفتشون السفن بعد حصولها على التراخيص"، وشدد على أن "واجبنا أن نقف صفا واحدا وأن يسعى الكل ألا يكون البلد خاضعا للخارج".

انتهى ** 2342