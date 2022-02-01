الهلال الاحمر الايراني وبرنامج الغذاء العالمي يمددان اتفاقية للتعاون المشترك

ووقعت مساعدة الشؤون الدولية والحقوق الانسانية بجمعية الهلال الاحمر الايراني منصورة باقري ورئيسة مكتب برنامج الغذاء العالمي نكار كرامي، مذكرة التفاهم لتمديد اتفاقية التعاون المشترك gمواجهة الكوارث الطبيعية في ايران الموقع عليه بين الجانبين في العام 2003 .

وقالت باقري في تصريح لها بهذا الصدد: ان مذكرة التفاهم هذه تتعلق بتعزيز التنسيق بين جمعية الهلال الاحمر وبرنامج الغذاء العالمي في مجال الوقاية وزيادة الجهوزية وكذلك مواجهة الحوادث والكوارث الطبيعية.

واضافت: ان التعاون بين المؤسستين في الازمات الكبرى يجري بصورة عامة في ظل التنسيق العام من قبل وزارة الخارجية وبناء على السياسات الجارية في تقديم المساعدات، وسيقوم الجانبان بالتقدم بالتعاون الثنائي الى الامام في مختلف النواحي بهدف تسهيل تقديم المساعدات الانسانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واوضحت باقري بان مذكرة التفاهم تتناول مجالات التنسيق والتخطيط لمواجهة الظروف الطارئة وتبادل المعلومات والتنسيق في عمليات مواجهة الازمات وانجاز الشؤون الجمركية والمساعدات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتموين.

جدير ذكره ان اتفاقية التعاون المشترك بين جمعية الهلال الاحمر الايراني وبرنامج الغذاء العالمي تتم مراجعتها وتمديدها سنويا.

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