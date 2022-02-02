رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادي الثورة الاسلامية

وكان في استقبال أية الله السيد ابراهيم رئيسي واعضاء الحكومة عند وصولهم إلى مرقد الامام الخميني (رض)، حفيد الامام الراحل متولي ضريح الإمام الخميني (رض) حجة الإسلام حسن الخميني، حيث قرأ رئيسي و الوفد المرافق له الفاتحة على روح مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية و وضعوا إكليلا من الزهور على ضريح الإمام الراحل.

كما زار رئيس الجمهورية أضرحة شهداء السابع من تير (28 حزيران /يونيو 1981) وباقي الشهداء في مقبرة «جنة الزهراء» و أهدى لأرواحهم الطيبة ثواب سورة الفاتحة سائلاً لهم من المولى القدير علوّ الدرجات.

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