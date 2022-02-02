٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٧ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84635837
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المتحدث باسم لجنة الامن القومي نقلا عن باقري؛

ايران لم تجر اي محادثات مباشرة مع امريكا في فيينا

ايران لم تجر اي محادثات مباشرة مع امريكا في فيينا

طهران / 2 شباط / فبراير/ارنا- قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي "محمود عباس زادة مشكيني" نقلا عن كبير المفاوضين الايرانيين "علي باقري كني" ان الفريق المفاوض الايراني في فيينا لم يتفاوض مع امريكا مباشرة.

وصرح "محمود عباس زاده مشكيني" اليوم الأربعاء ان باقري حضر امس الثلاثاء اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخاريجة في المجلس واجاب على اسئلة النواب حول مسار المفاوضات التي جرت في فيينا.
وأضاف: إن باقري وصف مسار المفاوضات في فيينا بانه ايجابي مؤكدا ان الفريق المفاوض الايراني لم يجر لحد الان اي مفاوضات مباشرة مع امريكا.

ومضى مشكيني بالقول ان إلغاء كافة العقوبات هو من حق ايران ولكن الطرف المقابل وافق على إلغاء جزء من العقوبات لحد الان.

وأضاف ان الظروف باتت مهيأة للتوصل إلى إتفاق جيد على أساس الربح- ربح إلا انه يتوقف على حسن نية الاطراف الغربية ومدى جديتها في هذا المجال.
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