ايران لم تجر اي محادثات مباشرة مع امريكا في فيينا

وصرح "محمود عباس زاده مشكيني" اليوم الأربعاء ان باقري حضر امس الثلاثاء اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخاريجة في المجلس واجاب على اسئلة النواب حول مسار المفاوضات التي جرت في فيينا.

وأضاف: إن باقري وصف مسار المفاوضات في فيينا بانه ايجابي مؤكدا ان الفريق المفاوض الايراني لم يجر لحد الان اي مفاوضات مباشرة مع امريكا.

ومضى مشكيني بالقول ان إلغاء كافة العقوبات هو من حق ايران ولكن الطرف المقابل وافق على إلغاء جزء من العقوبات لحد الان.

وأضاف ان الظروف باتت مهيأة للتوصل إلى إتفاق جيد على أساس الربح- ربح إلا انه يتوقف على حسن نية الاطراف الغربية ومدى جديتها في هذا المجال.

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