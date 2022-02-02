مفكر باكستاني: مؤامرات الغرب ضد الثورة الاسلامیة في ايران مآلها فشل

واشار "احمد نعیمي" في تصريح خاص لمراسل " ارنا" الیوم الاربعاء الی مساعي الدول الغربیة لتشويه سمعة الثورة الاسلامیة من خلال بث دعایات سیئة ضد ایران قائلا ان هذه المؤامرات لن تنتهى الى اي نتيجة.

واضاف: انتصرت الثورة الإسلامية الإيرانية عندما كان العالم الإسلامي يخضع لسيطرة الغرب وفقد هويته معتبرا الثورة منارة طریق لشعوب العالم المضطهدة ومصدر إلهام للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

وصرح: إن مفجر الثورة الاسلامية الإمام الخميني الراحل قاد الأمة الإسلامية وطالبي الحرية في العالم، للوقوف بوجه الظلم والاستكبار.

واوضح: إن الشعوب المسلمة في سوريا ولبنان ویمن ودول أخرى تستلهم من الثورة الاسلامیة للصمود امام الاستعمار والهيمنة والاستبداد.

واشار إلی جهود الغرب وحلفائه في المنطقة للقضاء على الثورة الاسلامية أو قلب هويتها، قائلا إن هذه الجهود فشلت لأن الثورة الإسلامية تقوم على المبادئ الاسلامية وليس فيها مصلحة شخصية وانها ماضية نحو مزيد من التقدم و الازدهار .

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