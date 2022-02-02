٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:١٣ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84636224
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الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 59 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 59 وفاة جديدة بكورونا

طهران / 2 شباط / فبراير /ارنا- أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر الأربعاء إلى 132 الف و 563 شخصا.

وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 38 الف و160 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 6 ملايين و446 الف و 404 اشخاص.

وأضافت أن الف و 819 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 115 الفا و 134 شخصا لغاية الآن.

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