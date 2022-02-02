رئيس منظمة الطاقة الذرية: التكنولوجيا النووية تعتبر محركا لتنمية البلاد

والتقى "محمد اسلامي"، أسرة العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده ليلة امس الثلاثاء، وذلك بالتقارن مع أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

ولفت إسلامي الى تطوير التكنولوجيا النووية وأثرها على حياة المواطنين اليومية، وقال: هذه التكنولوجيا تعتبر اليوم محركا لتنمية البلاد، وسيظهر تأثير ها في صناعات أخرى ومختلف جوانب حياة الشعب ان شاء الله حيث اننا نعمل على إنتاج الكهرباء من خلال استخدام أنشطة الصناعة النووية کما نهدف الی ارتقاء مستوى الخدمات الصحية باستخدام الأدوية الإشعاعية والتي يمكن توظیفها على نطاق واسع في مجال العلاج والتشخيص.

وتطرق الى إنجازات الثورة الإسلامية وأنشطة الصناعة النووية الإيرانية في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد وجعل العقوبات عديمة الجدوى قائلا ان امتلاک التقنيات الجديدة یؤشر علی اقتدار وقوة البلاد.

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