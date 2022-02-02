نائب وزير العلوم : ايران تحتل المركز الـ 15 عشر عالميا في مجال انتاج العلم

وفي تصريحه اليوم الاربعاء خلال مراسم تقديم الرئيس الجديد لجامعة بجنورد (بمحافظة خراسان الشمالية – شمال شرق)، اكد "داداش بور"، انه وفقا لاحدث التقارير والبيانات الاحصائية العالمية، فقد احرزت ايران ايضا المركز الـ 20 عالميا من حيث النمو العلمي في المؤشرات النوعية.

وصرح : لقد حققنا في هذا السياق انجازات كبيرة في مجالات النانو تكنولوجيا وتقنية الجو -فضائية والابحاث النووية.

واكد نائب وزير العلوم، ضرورة مضاعفة الجهود لاحراز مزيد من النجاحات والمنجزات العلمية والتقنية على مستوى العالم.

انتهى ** ح ع