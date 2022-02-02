وزيرة حقوق الانسان الباكستانية تجري مباحثات مرئية مع مساعدة الرئيس الايراني

وافاد مراسل "ارنا" في اسلام اباد، نقلا عن وزارة حقوق الانسان الباكستانية، ان "السيدة مزاري" استعرضت مع السيدة "خزعلي" الفرص المواتية لتقدم المراة في المجتمع وتاهيلها مهنيا ومعالجة التحديات المشتركة في هذا الخصوص.

وكانت وزيرة حقوق الانسان الباكستانية، قد ندّدت خلال مباحثاتها الشهر الماضي مع السفير الايراني في اسلام اباد "حسيني"، نددت بصمت القوى الغربية وامريكا قبال جرائم انتهاك حقوق المسلمين؛ مطالبة بتفعيل دور منظمة التعاون الاسلامي في هذا لخصوص، كما انتقدت بشدة التقرير المتحيز للمقر الاممي الخاص بحقوق الانسان حول ايران.

انتهى ** ح ع

