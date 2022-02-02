٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٨:١٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84636714
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وزيرة حقوق الانسان الباكستانية تجري مباحثات مرئية مع مساعدة الرئيس الايراني

وزيرة حقوق الانسان الباكستانية تجري مباحثات مرئية مع مساعدة الرئيس الايراني

اسلام اباد / 2 شباط / فبراير / ارنا – اتصلت وزيرة حقوق الانسان الباكستانية السيدة "شيرين مزاري"، اليوم الاربعاء عبر الفضاء الافتراضي، بمساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والاسرة السيدة "انسية خزعلي"، وتباحث الجانبان في سبل النهوض بمستوى المراة وتوفير فرص العمل لها وتجارب البلدين في مجالات التاهيل النسوي.

وافاد مراسل "ارنا" في اسلام اباد، نقلا عن وزارة حقوق الانسان الباكستانية، ان "السيدة مزاري" استعرضت مع السيدة "خزعلي" الفرص المواتية لتقدم المراة في المجتمع وتاهيلها مهنيا ومعالجة التحديات المشتركة في هذا الخصوص.   

وكانت وزيرة حقوق الانسان الباكستانية، قد ندّدت خلال مباحثاتها  الشهر الماضي مع السفير الايراني في اسلام اباد "حسيني"، نددت بصمت القوى الغربية وامريكا قبال جرائم انتهاك حقوق المسلمين؛ مطالبة بتفعيل دور منظمة التعاون الاسلامي في هذا لخصوص، كما انتقدت بشدة التقرير المتحيز للمقر الاممي الخاص بحقوق الانسان حول ايران.

انتهى ** ح ع
 

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