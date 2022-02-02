السفير الايراني يؤكد لمتحدث الخارجية الباكستانية على توسيع التعاون الاعلامي بين البلدين

وافاد مراسل "ارنا" لدى باكستان، ان "حسيني" و"افتخار" تباحثا في لقائهما، حول اخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الاقلميية والدولية.

واشار السفير حسيني الى التطورات الراهنة في افغانستان؛ داعيا الى تنسيق المواقف بين البلدين الجارين (ايران وباكستان) حيال الازمة التي تحوم بهذا البلد الجار.

وقدم حسيني تقريرا، في هذا اللقاء، حول اخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي والمفاوضات الجارية بفيينا.

وفي معرض الاشارة الى التطورات اليمنية، فقد دعا حسيني الى التعاون بين باكستان وسائر الدول الاسلامية بهدف حل هذه الازمة سلميا.

انتهى ** ح ع