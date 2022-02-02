٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٢:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84636855
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وزيرا الخارجية الايراني والاماراتي يبحثان هاتفيا بشان العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية

وزيرا الخارجية الايراني والاماراتي يبحثان هاتفيا بشان العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية

طهران / 3 شباط/ فبراير/ارنا- تباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، هاتفيا بشان العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الاقليمية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاربعاء وصف امير عبداللهيان العلاقات بين البلدين بالايجابية والمتنامية، وقال: ان لقاءات ومشاورات جيدة تجري بين مسؤولي البلدين.

وأشار الى أزمة اليمن، وقال: اننا نعتقد بان استمرار الحرب واتساع دائرة الاشتباكات والصراع لا يصب في مصلحة أي من الاطراف والمنطقة.

ورأى وزير الخارجية الايراني أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يشكل خطرا على كل الدول والمنطقة، وقال: ينبغي بذل الجهود كي لا تجد العوامل المسببة للأزمات موطئ قدم لها في المنطقة.

من جانبه قال وزير خارجية الامارات بان حكومة بلاده جادة بتطوير العلاقات مع ايران وترى ضرورة المحادثات الثنائية في مختلف المجالات.

وقال عبدالله بن زاید آل نهیان بشان ازمة اليمن: نحن نسعى لتشجيع جميع الاطراف اليمنية للوصول الى حل سياسي بدعم من منظمة الامم المتحدة.

انتهى ** 2342

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