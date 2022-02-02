٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٣:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84636875
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مراسم تشييع جثمان المرجع آية الله صافي كلبايكاني تجري اليوم في النجف وكربلاء

مراسم تشييع جثمان المرجع آية الله صافي كلبايكاني تجري اليوم في النجف وكربلاء

قم / 3 شباط / فبراير/ارنا- اصدر مكتب المرجع الديني آية الله العظمى لطف الله صافي كلبايكاني (قدس سره الشريف) بيانا اعلن فيه عن موعد تشييع جثمانه اليوم الخميس في مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة بالعراق.

ووجه المكتب الشكر والتقدير لعموم الشعب الايراني الذين شاركوا في مراسم التشييع المهيبة لجثمان الفقيد آية الله العظمى صافي كلبايكاني قدس سره الشريف واضاف: ان مراسم النجف الاشرف ستجري في الساعة العاشرة صباحا في مسجد الشيخ الطوسي ويتم تشييعه منه الى مرقد امير المؤمنين علي (ع).

وتابع البيان بانه سيتم تشييع الجثمان الطاهر للفقيد الراحل في الساعة الرابعة عصرا في كربلاء المقدسة، بين الحرمين، من امام مرقد ابوالفضل العباس (ع) نحو مرقد اخيه الحسين سيد الشهداء (ع) حيث سيتم دفنه هناك.

يذكر ان المرجع الديني آية الله العظمى لطف الله صافي كلبايكاني وافته المنية ليل الاثنين الثلاثاء في مدينة قم المقدسة بعد معاناة من المرض لفترة من الوقت عن عمر يناهز 103 اعوام.

وتم تشييع جثمان هذا الفقيه الجليل يوم الاربعاء في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران بحضور جماهيري حاشد من ساحة "جهاد" حتى مرقد "السيدة فاطمة المعصومة (س)".

انتهى ** 2342

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