نائب الرئيس الايراني يؤكد على تطبيق قرارات لجنة مكافحة كورونا بصورة جادة وعاجلة

وجرى خلال اجتماع رؤساء اللجان الفرعية المتخصصة باللجنة الوطنية لكورونا برئاسة النائب الأول للرئيس الايراني ، الاربعاء، التركيز على التنفيذ الدقيق لآخر القرارات الخاصة للجنة بهدف مواجهة سلالة اوميكرون الجديدة.

وأوضح مخبر في هذا الاجتماع الذي حضره رئيس مكتب رئيس الجمهورية ووزيرا الصحة والعلاج الطبي والثقافة والإرشاد الإسلامي ورئيس جمعية الهلال الأحمر: انه ينبغي أن تؤخذ القرارات الأخيرة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا على محمل الجد وبشكل عاجل في جميع أنحاء البلاد للسيطرة على سلالة اوميكرون الجديدة ومكافحتها.

ودعا مخبر وزارتي الداخلية والصحة والعلاج والتعليم الطبي في اجتماع افتراضي مع المحافظين ورؤساء الجامعات الطبية لتنسيق إجراءات فرض القيود وفق قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وبالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وابلاغ المواطنين بالمعلومات الدقيقة لمنع انتشار السلالة الجديدة من الجائحة.

في هذا الاجتماع ، قدم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي ، في إشارة إلى السرعة العالية لانتقال وانتشار سلالة اوميكرون الجديدة ، تقريرًا عن آخر الإحصائيات الخاصة بالعيادات الخارجية والاستشفاء والوفيات ، وكذلك تفشي فيروس كورونا وحجم الحقن في الأسابيع الأخيرة.

كما أكد أعضاء هذا الاجتماع أنه نظرًا لارتفاع معدل انتقال هذه السلالة الجديدة من جائحة كورونا فمن الضروري ان يراعي المواطنون مبدا التباعد الاجتماعي والإرشادات الصحية الى جانب حقن الجرعة الثالثة من اللقاح لمساعدة الحكومة ولاسيما الطواقم الطبية والصحية للتعامل مع سلالة أوميكرون.

انتهى ** 2342