لبنان يتعرض الى ضغوط أمريكية لعدم القبول بعروض ايران

واضاف "عتريسي" في حوار صحفي، ان "ايران قدمت المساعدات بشكل واضح وعلني الى لبنان وارسلت النفط اليه وهي تؤكد انها مستعدة لبناء محطات الكهرباء والمرفأ والبنى التحتية، لكن المشكلة ليست عندها وانما عند الطرف اللبناني الذي لايستجيب لمثل هذه العروض ويتعرض الى ضغوط مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية لمنع القبول بمثل هذه المقترحات من ايران ولمنع التعاون معها في هذا المجال.

ولفت الاستاذ الجامعي اللبناني بأن السعودية ايضا لديها مشكلة في المنطقة تنعكس على لبنان، مبينا ان المملكة ومن الناحية العملية لاتساهم في أي دور ايجابي بل تحاول محاصرة "حزب الله" وإشغاله بفتن وصراعات داخلية؛ حسب موقع "شبكة ايران بالعربي".

وتوقع عتريسي بان "مشكلة السعودية مع لبنان قد تُحل عندما تستطيع ان تنتهي من حرب اليمن وتنسحب منها، او ان تنجح في التفاهم مع ايران وبالتالي ربما سينعكس هذا الوضع ايجابا على التسويات، سواء في لبنان او في باقي دول المنطقة".

انتهى ** ح ع

