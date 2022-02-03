اتفاق ايراني اذربيجاني على تسهيل تجارة الترانزيت بين البلدين

وبحسب تقرير العلاقات العامة لمصحة الجمارك الايرانية اليوم الخميس، فقد جرى هذا الاتفاق خلال الاجتماع (مساء الاربعاء) بين مدير عام الجمارك في منطقة استارا الايرانية والجانب الاذربيجاني، وحضور عدد من المسؤولين من كلا البلدين.

وفي تصريحه خلال الاجتماع، انتقد "نادري" بشدة، تأخير السلطات الاذربيجانية في استقبال شاحنات الترانزيت الايرانية؛ لافتا الى اهمية التوافقات المبرمة خلال الاجتماع بين وزيري الطرق الايراني والاذربيجاني في حل هذه المعضلة.

وطالب رئيس جمارك استارا بزيادة شاحنات الصادرات والترانزيت الايرانية الى 400 شاحنة يوميا، كما دعا في هذا السياق الى صيانة وترميم الجسر الحدودي المشترك بين البلدين.

من جانبه، تعهد المسؤول في جمارك استارا الاذربيجانية بالتعاون مع الجانب الايراني لحل المشاكل الراهنة هناك، وتقرر حتى انجاز الاجراءات في هذا الخصوص، زيادة عدد شاحنات النقل الايرانية الى 300 شاحنة يوميا.

علما ان معبر استارا الحدودي الايراني يقع على ضفاف بحر قزوين وتربطه 3 منافذ برية وبحرية وسككية بجمهورية اذربيجان.

انتهى ** ح ع