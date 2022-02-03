تشييع جثمان اية الله صافي كلبايكاني في النجف الاشرف

وانطلقت مسيرة المشييعين من المسجد الطوسي عند الساعة العاشرة صباحا اليوم، باتجاه العتبة العلوية المقدسة؛ بمشاركة جمع غفير من ممثلي مراجع الدين والعلماء ومسؤولين في محافظة النجف الاشرف ودبلوماسيين ايرانيين الى جانب حشود الشعب العراقي وزوار العتبات المقدسة في هذا البلد.

وتقرر بعد مراسم تشييع المرجع الديني (الايراني) في النجف الاشرف، نقل جثمانه الطاهر الى العتبة الحسينية (ع) في محافظة كربلاء المقدسة وتشييعه بدءا في عتبة العباس (ع) ومن ثم نقله الى مثواه الاخير في العتبة المقدسة لسيد الشهداء "الامام الحسين" (عليه السلام).

انتهى ** ح ع

