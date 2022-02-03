وزارة الصحة : 61 وفاة جديدة بكورونا في ايران

واشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الخميس حول اخر حصيلة تفشي مرض كورونا داخل البلاد، اشارت الى 37 الفا و395 اصابة جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الاربعاء لغاية اليوم، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و483 الفا و799 شخصا.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و121 الفا و353 شخصا من بين المصابين بفيرويس كورونا في ايران.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، لفت البيان الى توزيع ما يبلغ 134 مليونا و137 الفا و268 جرعة (الاولى والثانية والثالثة) من اللقالحات المضادة لفيروس كورنا على صعيد البلاد لحد اليوم.

انتهى ** ح ع