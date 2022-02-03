وزير الخارجية الايراني يؤكد ونظيره العراقي على وقف الحرب في اليمن

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم، ان "امير عبداللهيان" اعرب عن ارتياحه من تحسن الوضع الصحي لنظيره العراقي بعد الاعلان عن اصابته بفيروس كورونا؛ متمنيا له بالشفاء التام.

كما استعرض الوزيران الايراني والعراقي في هذا الاتصال، التوترات الاقليمية الراهنة بما في ذلك الحرب اليمينة، واكدا على ضرورة ايقاف هذه الحرب التي تسببت في زعزعة الاستقرار على صعيد المنطقة.

من جانبه، اشار وزير الخارجية العراقي الى المفاوضات الجارية في فيينا بين ايران ومجموعة 4+1؛ منوها بأهمية المفاوضات بين طهران والرياض وتداعياتها الايجابية في سياق تعميق وترسيخ الاستقرار والامن الاقليميين.

ختاما، اكد امير عبدالليهان وفؤاد حسين على استمرار المشاورات وتبادل الافكار بين ايران العراق للدفع بمصالح البلدين وسائر الدول والشعوب في المنطقة.

انتهى ** ح ع

