مسؤول : تحطم طائرة تدريب خفيفة يودي بحياة شخصين في خراسان الرضوية

وقال "نجات" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الخميس، انه فور وقوع الحادث توجهت 3 فرق انقاذ واسعاف من قبل الهلال الاحمر الى موقع تحطم الطائرة.

واضاف، ان الحادث ادى الى وفات شخصين اثنين في موقع سقوط طائرة التدريب المنكوبة.

واكد هذا المسؤول بمحافظة خراسان الرضوية، ان حاكم مدينة كاشمر والمفتش لعام وقوى الامن الداخلي والاطفاء وقوات الطوارئ في هذه المدينة توجهوا الى موقع الحادث، والتحقيق جار من اجل الكشف عن اسبابه.

يذكر ان مدينة كاشمر تقع على 228 كم في جنوب غرب مدينة مشهد المقدسة (مركز خراسان الرضوية).

انتهى ** ح ع

