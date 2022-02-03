٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٦:٠٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84637649
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مسوؤل اوروبي : استئناف الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا خلال الايام القادمة

مسوؤل اوروبي : استئناف الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا خلال الايام القادمة

لندن / 3 شباط / فبراير / ارنا – اعلن المتحدث باسم مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "بيتر ستانو"، استئناف الجولة الثامنة من "المفاوضات النووية مع التركيز على رفع الحظر" بفيينا، في غضون الايام القليلة القادمة. 

واضاف "ستانو" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة بروكسل : لقد بلغنا منتصف الجولة الثامنة للمفاوضات التي توقفت الاسبوع الماضي مؤقتا، حيث عاد المفاوضون الى عواصم بلدانهم لاجراء مشاورات هامة وتلقي التعليمات السياسية المصيرية في هذا الخصوص. 

وتوقع المسؤول الاوروبي، بان يتم استئناف المفاوضات خلال الاسبوع القادم؛ مؤكدا ان الاتحاد سيصدر في الوقت المناسب بيانا بهذا الشأن.

وصرح ستانو، انه لو توصل جميع المفاوضون الى اتفاق في كلاافة المجالات، عند ذلك ستعدو اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الى عقد اجتماع على مستوى الوزراء بين الدول الاعضاء.

انتهى ** ح ع 
 

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