نائب وزير الخارجية : ايران تسعى لازدهار العلاقات التجارية بين دول المنطقة

وفي تصريح له اليوم الخميس، اشار "صفري" الى الاجراءات المتعلقة بمتابعة قرارات قمة رؤساء الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) الذي انعقد قبل نحو شهرين في عشق اباد.

واضاف، لقد نوّه رئيس الجمهورية "اية الله رئيسي" خلال القمة بجهود ايران الهادفة الى تحقيق الازدهار على صعيد العلاقات التجارية بين الدول الاعضاء وتفعيل طاقات النقل وتسهيل تجارة الترانزيت داخل المنطقة.

ولفت مساعد وزير الخارجية في هذا السياق، الى اجتماع "مجلس التخطيط لمنظمة ايكو" الذي انعقد مؤخرا باستضافة الامانة العامة لهذه المنظمة في طهران.

وبين صفري، ان القرارات الصادرة عن قمة الرؤساء كانت على سلم هذا الاجتماع، حيث اتفق المشاركون على وضع خطة تنفيذية لفترة عام واحد، بشأن القرارت الصادرة عن قمة عشق اباد في شتى المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة والمناجم والبيئة والاتصالات والزراعة والصحة ومكافحة الفساد والتعاون القضائي والامني والعلمي والثقافي والسياحي.

كما اشار، بأن وفدا من 50 عضوا بما يشمل مدراء وخبراء المؤسسات المعنية لدى قطاعي العام والخاص في ايران، حضر هذا الاجتماع.

انتهى ** ح ع