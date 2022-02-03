٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٩:٢٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84637805
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المنتخب الايراني للكرة الطائرة جلوس يترشح لاحراز لقب افضل منتخب اسيوي

المنتخب الايراني للكرة الطائرة جلوس يترشح لاحراز لقب افضل منتخب اسيوي

طهران / 3 شباط / فبراير / ارنا – رشحت اللجنة البارالمبية الاسيوية، المنتخب الايراني للكرة الطائرة جلوس، لاحراز لقب افضل منتخب رياضي للعام 2021 على صعيد القارة.

والى جانب المنتخب الايراني، تضم قائم اللجنة البارالمبية ايضا : منتخب "كرة الهدف" الصيني – رجال، ومنتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة الياباني، ومنتخبا اخر من كوريا الجنوبية، لاحراز هذا اللقب.

انتهى ** ح ع 

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