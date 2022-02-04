الرئيس الايراني يؤكد على الاسراع بايجاد البنية التحتية لتحقيق الحكومة الالكترونية بصورة كاملة

وفي تصريحه الخميس خلال اجتماع المجلس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات، اعتبر آية الله رئيسي الارتقاء بالشفافية ومكافحة الفساد من نتائج وثمار الحكومة الالكترونية وقال: ينبغي علينا العمل لمعالجة التخلف في مجال الحكومة الالكترونية على وجه السرعة.

واضاف: انه على مسؤولي الاجهزة ازالة جميع العقبات من طريق تحقق الحكومة الالكترونية للتسهيل والاسراع في تبادل المعلومات بين الاجهزة عبر توحيد منظومات المعلومات في اطار الحكومة الالكترونية.

واعتبر صياغة برنامج ايجاد الحكومة الذكية من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضرورة عاجلة واضاف: انه على جميع الاجهزة الحكومية تقديم تقارير مستمرة عن تقدم العمل للتمكن من التقييم الدقيق لمسيرة التقدم بالاهداف ومعرفة اسباب بطء او عرقلة التقدم والعمل على معالجتها.

واكد بان الحكومة تهدف الى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات في ظل همم وجهود جميع المدراء والاجهزة واضاف: ان هذه الرؤية يجب ان تسود في جميع قطاعات الدولة والحكومة من اجل عدم ارهاق المواطنين وان تكون الخدمات الحكومية في متناول ايديهم تماما.

انتهى ** 2342