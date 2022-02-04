٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٦:٣٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84637935
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الرئيس الايراني يؤكد على الاسراع بايجاد البنية التحتية لتحقيق الحكومة الالكترونية بصورة كاملة

الرئيس الايراني يؤكد على الاسراع بايجاد البنية التحتية لتحقيق الحكومة الالكترونية بصورة كاملة

طهران / 4 شباط / فبراير/ارنا- اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ضرورة الاسراع بايجاد البنية التحتية اللازمة لتحقيق الحكومة الالكترونية بصورة كاملة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي تصريحه الخميس خلال اجتماع المجلس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات، اعتبر آية الله رئيسي الارتقاء بالشفافية ومكافحة الفساد من نتائج وثمار الحكومة الالكترونية وقال: ينبغي علينا العمل لمعالجة التخلف في مجال الحكومة الالكترونية على وجه السرعة.  

واضاف: انه على مسؤولي الاجهزة ازالة جميع العقبات من طريق تحقق الحكومة الالكترونية للتسهيل والاسراع في تبادل المعلومات بين الاجهزة عبر توحيد منظومات المعلومات في اطار الحكومة الالكترونية.

واعتبر صياغة برنامج ايجاد الحكومة الذكية من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضرورة عاجلة واضاف: انه على جميع الاجهزة الحكومية تقديم تقارير مستمرة عن تقدم العمل للتمكن من التقييم الدقيق لمسيرة التقدم بالاهداف ومعرفة اسباب بطء او عرقلة التقدم والعمل على معالجتها.

واكد بان الحكومة تهدف الى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات في ظل همم وجهود جميع المدراء والاجهزة واضاف: ان هذه الرؤية يجب ان تسود في جميع قطاعات الدولة والحكومة من اجل عدم ارهاق المواطنين وان تكون الخدمات الحكومية في متناول ايديهم تماما.

انتهى ** 2342

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