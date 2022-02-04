قائد عسكري: الثورة الاسلامية حققت منجزات عسكرية وعلمية كبيرة للبلاد

وقال العميد طاهري في تصريحه الخميس خلال لقائه اسر الشهداء لمناسبة عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران: ان ثورتنا الاسلامية حققت للبلاد منجزات كبرى في جميع المجالات من ضمنها العسكرية والعلمية والطبية وسائر القطاعات.

واضاف: انه وببركة الثورة الاسلامية حققت ايران العزيزة منجزات باهرة في جميع المجالات.

واكد بان الحركة المتسارعة للجمهورية الاسلامية الايرانية ماضية الى الامام نحو التقدم والتنمية واضاف: ان المنجزات الكبرى التي تحققت في المجالات العسكرية والطبية والعلمية وسائر القطاعات على مدى هذه الاعوام الـ 43 ليست خافية على احد.

وقال: ان من المنجزات الاخرى للثورة الاسلامية يمكن الاشارة الى الحفاظ على القيم الاسلامية السامية ورفع مستوى اقتدار ايران في المحافل الدولية والعالمية.

واكد هذا القائد العسكري بان العدالة تحظى بالاهتمام في الجمهورية الاسلامية الايرانية اكثر من اي وقت اخر وان مبدا الكفاءة سائد في شؤون المجتمع.

واشار الى محاولات الاعداء للتعتيم على منجزات وتقدم البلاد قائلا: انه ينبغي العمل على التوعية اللازمة في صفوف المجتمع عبر جهاد التبيين وبفضل الباري تعالى سترتد احابيل الاعداء عليهم.

انتهى ** 2342