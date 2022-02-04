ایران وقفت بوجه الولايات المتحدة وحلفائها على مدى 43 عامًا

وقال اللواء حسين سلامي مساء امس الخميس في مراسم النصب التذكاري لشهداء مدينة كلبايكان (وسط)، أن الأعداء استخدموا كل ما يمتلكون لتوجية ضربة لايران ورغم ذلك صمدت ايران بوجه كل المؤامرات على مدى43 عامًا بعد انتصار الثورة الاسلامية.

وأشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إلى العقوبات الاقتصادية واكد يمكن القول إنه لا يمكن لأي دولة ، وحتى الولايات المتحدة، مواجهة تلك العقوبات ولكننا تمكنا من جعل هذه العقوبات عديمة الجدوي بفضل حكمة قائد الثورة الاسلامية و صمود ابناء الشعب الايراني.

وتابع قائلا ان العدو كان يسعى وراء شل الاقتصاد الايراني لكي يدفع الشعب الى الوقوف بوجه النظام واستخدم كل الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الغرض غير انه ادرك ان محاولاته هذه لن تكتب له نجاحا.

انتهى** 1453



