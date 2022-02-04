وزارة الصحة : 57 وفاة جديدة بكورونا في ايران

واشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الجمعة حول اخر حصيلة تفشي مرض كورونا داخل البلاد، اشارت الى 36 الفا و908 اصابات جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الخميس لغاية اليوم، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و520 الفا و707 اشخاص.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و130 الفا و566 شخصا من بين المصابين بفيرويس كورونا في ايران.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، لفت البيان الى توزيع ما يبلغ 134 مليونا و449 الفا و270 جرعة (الاولى والثانية والثالثة) من اللقالحات المضادة لفيروس كورنا على صعيد البلاد لحد اليوم.

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