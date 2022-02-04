٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٤١ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84638260
٠ Persons

سمات

وزارة الصحة : 57 وفاة جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة : 57 وفاة جديدة بكورونا في ايران

طهران / 4شباط / فبراير / ارنا – اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي (الايرانية)، 57وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في ايران؛ وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء على صعيد البلاد الى 132 الفا و681 حالة.

واشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الجمعة حول اخر حصيلة تفشي مرض كورونا داخل البلاد، اشارت الى 36 الفا و908 اصابات جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الخميس لغاية اليوم، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و520 الفا و707 اشخاص.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و130 الفا و566 شخصا من بين المصابين بفيرويس كورونا في ايران.  

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، لفت البيان الى توزيع ما يبلغ 134 مليونا و449 الفا و270  جرعة (الاولى والثانية والثالثة) من اللقالحات المضادة لفيروس كورنا على صعيد البلاد لحد اليوم.

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha