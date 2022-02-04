محكمة دنماركية تدين ثلاثة من أعضاء زمرة "الاحوازية" الارهابية الانفصالية

ونقلت وكالة ارنا اليوم الجمعة ، عن وسيلة إعلامية دنماركية تدعى ريتازو قوله إن محكمة في الدنمارك اتهمت ثلاثة أعضاء من زمرة الأحوازية الإرهابية الانفصالية لدعمهم أعمالا إرهابية ضد إيران بالتعاون مع جهاز المخابرات السعودية.

كما افادت رويترز إن الثلاثة اعتقلوا قبل عامين وهم محتجزون منذ ذلك الحين. وسيصدر حكم قضائي في مارس / آذار المقبل، ومن المرجح أن يتم ترحيل الثلاثة.

وقد يواجه الإرهابيون ما يصل إلى 12 عامًا في السجن لمجموعة متنوعة من الجرائم.

وسبق أن حكمت محكمة هولندية على أحد أعضاء زمرة الاحوازية الإرهابية بالسجن أربع سنوات.

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