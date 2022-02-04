تدشين 10 محطات كهروشمسية في كرمان جنوب شرق ايران

ويبلغ حجم الطاقة الانتاجية للمحطة المنشاة في بلدة نجف شهر التابعة لقضاء سيرجان 200 كيلوواط فيما تبلغ طاقة كل من المحطات الباقية 100 كيلوواط.

وبلغت تكلفة هذه المشاريع الاستثمارية 180 مليار ريال والتي انجزت من القطاع الخاص في المحافظة.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الطاقة المتجددة محمود كماني ان مذكرة تفاهم تم توقيعها مع المحافظة للاسراع في تنمية مشاريع انشاء محطات الطاقة الكهروشمسية في المحافظة.

واضاف: ان المحافظة تمتلك قابلية انشاء محطات كهروشمسية بسعة انتاجية تبلغ 70 ميغاواط حيث سيتم الاسراع في تنفيذ هذه المشاريع.

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