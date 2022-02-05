امیرکا تعيد إعفاءات على برنامج إيران النووي السلمي

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الأمريكي قوله إن هذا قرار "سيكون ضروريا لضمان امتثال إيران السريع" لالتزاماتها في حال التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا.

وتأتي هذه الخطوة الأميركية تزامنا مع دخول مفاوضات فيينا لرفع الحظر مرحلة حاسمة وهي الجولة الثامنة للمفاوضات.

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني أكد أن "الطرف الآخر في المفاوضات النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض اجراءات الحظر المفروضة على إيران".

وقال محمود عباس زادة مشكيني: "من حقنا أن يتم رفع جميع اجراءات الحظر لكن الطرف الآخر وافق حتى الآن على إلغاء بعضها".

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