منظمة الاغذية والادوية الايرانية تؤكد فاعلية جرعة لقاح "كوف بارس رازي"

وقال حميد رضا إينانلو في تصريح له مساء الجمعة: بناءً على تقييم النتائج التي تم الحصول عليها من الدراسات السريرية لجرعة معززة من لقاح الرازي لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق ، فإن هذا اللقاح يحتوي على ما يلزم لتحقيق المناعة في الجسم ".

وقال: أظهرت نتائج الدراسة أن الجرعة المنشطة للقاح رازي كانت فعالة في الأشخاص الذين تلقوا جرعات أولية من لقاحات سينوفارم الصيني وبركت الايراني وسبوتنيك الروسي وأسترازينكا الاوروبي ورازي كوف بارس الايراني وكانت أكثر فاعلية عند الأشخاص الذين تلقوا لقاحات معطلة في الجرعة الأولية.

بدأ معهد أبحاث اللقاح والمصل الرازي في صنع اللقاح في مارس 2019 واستخدم طريقة لقاح البروتين المؤتلف ، وهو أحد أكثر اللقاحات أمانًا ، وهذا اللقاح موجود حاليًا في سلة التطعيمات في البلاد للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

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