٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٢:٤٠ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84639031
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دبلوماسية باكستانية سابقة: الثورة الإسلامية حولت إيران إلى دولة قوية

دبلوماسية باكستانية سابقة: الثورة الإسلامية حولت إيران إلى دولة قوية

اسلام آباد / 5 شباط/فبراير/ارنا- وصفت سفيرة باكستان السابقة لدى الواشنطن "عابده حسين"، انتصار الثورة الإسلامية وازدهارها إنجازا كبيرا للشعب الايراني واضافت الثورة الاسلامية جعلت ايران دولة قوية.

وهنأت عابدة حسين في مقابلة خاصة لمراسل ارنا في اسلام أباد، اليوم السبت، الشعب الإيراني بالذكرى الثالثة والأربعين للانتصار الثورة الإسلامية وقالت: إان الثورة الإسلامية ماضية في النمو والديناميكية.
واضافت: ان الثورة الاسلامية ورغم معارضة بعض الدول، انتصرت في ايران حيث دافع الشعب الإيراني بشجاعة عن ثورته الإسلامية والتزم بمبادئها.

وأشادت بدور مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (ره) في قيادة الشعب الإيراني، واكدت ان الإمام الراحل قاد الثورة من خلال تعزيز الوحدة بين ابناء الشعب الايراني رغم الظروف الصعبة التي كانت سائدة أنذاك.
واعتبرت مستقبل الثورة الإسلامية الإيرانية مشرقًا كونها ماضية في الازدهار رغم الدعايات السلبية ضدها وقالت، تمسك النظام والشعب الإيراني بمبادئ الثورة عزز موقف إيران ونفوذها الإقليمي.

انتهى**3276

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