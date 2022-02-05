دبلوماسية باكستانية سابقة: الثورة الإسلامية حولت إيران إلى دولة قوية

وهنأت عابدة حسين في مقابلة خاصة لمراسل ارنا في اسلام أباد، اليوم السبت، الشعب الإيراني بالذكرى الثالثة والأربعين للانتصار الثورة الإسلامية وقالت: إان الثورة الإسلامية ماضية في النمو والديناميكية.

واضافت: ان الثورة الاسلامية ورغم معارضة بعض الدول، انتصرت في ايران حيث دافع الشعب الإيراني بشجاعة عن ثورته الإسلامية والتزم بمبادئها.

وأشادت بدور مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (ره) في قيادة الشعب الإيراني، واكدت ان الإمام الراحل قاد الثورة من خلال تعزيز الوحدة بين ابناء الشعب الايراني رغم الظروف الصعبة التي كانت سائدة أنذاك.

واعتبرت مستقبل الثورة الإسلامية الإيرانية مشرقًا كونها ماضية في الازدهار رغم الدعايات السلبية ضدها وقالت، تمسك النظام والشعب الإيراني بمبادئ الثورة عزز موقف إيران ونفوذها الإقليمي.

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